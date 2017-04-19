ЦБ и 70 кредиторов приступили к оживлению банка РПЦ

ЦБ начинает финансовое оздоровление банка «Пересвет», основным акционером которого является Русская православная церковь, с помощью процедуры bail-in. Об этом в среду, 19 апреля, сообщила пресс-служба регулятора.

В процедуре примут участие 70 кредиторов банка, которые на добровольной основе конвертируют средства, размещенных в банке — 69,7 миллиарда рублей — в 15-летние субординированные облигации, указано сообщении.

Материалы по теме Полный аминь Банк РПЦ гибнет из-за паники вкладчиков, пресс-службы и крымских татар

ЦБ и Агентство по страхованию вкладов определили размер дисбаланса между справедливой стоимостью активов «Пересвета» и его обязательствами на уровне 103,6 миллиарда рублей. Для оздоровления необходимо 66,7 миллиарда рублей, в том числе на покрытие дисбаланса и поддержание ликвидности банка, сообщил регулятор.

По данным газеты «Коммерсантъ», среди подтвердивших участие в процедуре bail-in — Россельхозбанк, Совкомбанк, банк «Открытие», Связь-банк, Бинбанк и банк «Зенит», а также компании «Интер РАО» и «Русгидро».

В октябре 2016 года ЦБ ввел в «Пересвете» временную администрацию сроком на шесть месяцев.

«Пересвет» занимал 41-е место в банковской системе России по размеру активов. Более 49 процентов акций принадлежит Московскому патриархату Русской православной церкви, 24 процента — Торгово-промышленной палате.

Процедура bail-in предполагает финансовое оздоровление кредитной организации за счет средств акционеров и кредиторов.