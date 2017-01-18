Дыра в капитале банка РПЦ увеличилась на треть

Дыра в капитале банка «Пересвет», основным акционером которого является Русская православная церковь (РПЦ), по информации на 1 января 2017 года достигла 45,8 миллиарда рублей. Соответствующая оценка опубликована в Едином федеральном реестре о фактах деятельности юрлиц в среду, 18 января.

«Стоимость чистых активов АКБ "Пересвет" по состоянию на 01.01.2017 составляет минус 45 818 977 184 рубля», — говорится в сообщении.

Ранее в январе замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что оказание финансовой помощи из бюджета банку «Пересвет» не обсуждается.

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8 декабря 2016 года дыра оценивалась в 35,1 миллиарда рублей. Таким образом, она увеличилась почти на 30,5 процента.

21 октября ЦБ ввел в «Пересвет» временную администрацию сроком на шесть месяцев. По данным регулятора, у кредитной организации наблюдаются проблемы с ликвидностью.

18 октября банк заявил, что проблем с ликвидностью у него нет. Тем не менее в тот же день «Пересвет» ограничил выдачу вкладов суммой до 100 тысяч рублей.

«Пересвет» занимает 41-е место в банковской системе России по размеру активов. Более 49 процентов акций принадлежит РПЦ, 24 процента — Торгово-промышленной палате.