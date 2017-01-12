Минфин открестился от помощи банку РПЦ

Оказание финансовой помощи из бюджета банку «Пересвет», акционерами которого являются Русская православная церковь и «Экспоцентр», не обсуждается. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Гайдаровского форума, передает Rambler News Service.

В декабре поддержку «Пересвету» предложили оказать Игорь Сечин (в качестве председателя совета директоров «Интер РАО»), глава «Русгидро» Николай Шульгин и председатель Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин. Сейчас предложения компаний и организаций, которые имели депозиты в банке, рассматриваются в правительстве.

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21 октября Банк России ввел в «Пересвет» временную администрацию сроком на шесть месяцев. По данным регулятора, у финансовой организации наблюдаются проблемы с ликвидностью.

18 октября в кредитной организации заявили, что проблем с ликвидностью у нее нет. Тем не менее в тот же день банк ограничил выдачу вкладов суммой до 100 тысяч рублей.

«Пересвет» занимает 41-е место в банковской системе России по размеру активов. Более 49 процентов акций принадлежат Русской православной церкви, еще 24 процента — Торгово-промышленной палате.