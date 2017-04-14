Кредиторы договорились о спасении «Пересвета»

Банк России и крупнейшие кредиторы банка «Пересвет», основным акционером которого является Русская православная церковь, смогли договориться о схеме спасения кредитной организации, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Все 28 участников переговоров дали свое согласие на конвертацию 85 процентов долговых обязательств банка перед ними в капитал.

Среди подтвердивших участие в процедуре bail-in кредиторов — Россельхозбанк, Совкомбанк, банк «Открытие», Связь-банк, Бинбанк и банк «Зенит», а также компании «Интер РАО» и «Русгидро».

Крупнейшие кредиторы банка конвертируют около 52,6 миллиарда рублей в субординированный кредит под 0,51 процента сроком на 15 лет. Эта сумма будет учитываться в капитале. На схожих условиях будет конвертировано 90 процентов долга перед четырьмя крупнейшими акционерами банка. Еще 35 миллиардов рублей на санацию выделит ЦБ.

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Данный механизм будет впервые применяться в России при наличии большого количества кредиторов банка. Ранее он реализовывался в ситуациях, когда у спасаемых от банкротства кредитных организаций был один крупный кредитор.

21 октября Банк России ввел в «Пересвете» временную администрацию сроком на шесть месяцев. По данным регулятора, у кредитной организации наблюдались проблемы с ликвидностью. Позже стало ясно, что дыра в капитале банка достигла 45,8 миллиарда рублей.

За три дня до введения временной администрации представители «Пересвета» заявили, что проблем с ликвидностью у банка нет. Тем не менее в тот же день кредитная организация ограничила выдачу вкладов суммой до 100 тысяч рублей.