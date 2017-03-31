Fitch отозвало рейтинг банка РПЦ

Международное рейтинговое агентство Fitch отозвало долгосрочный рейтинг банка «Пересвет», основным акционером которого является Русская православная церковь. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

Рейтинг был отозван по коммерческим причинам, сказано в сообщении Fitch. Ранее рейтинги кредитной организации отозвало агентство Standard & Poor's, что было сделано по просьбе самого банка.

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21 октября Банк России ввел в «Пересвет» временную администрацию сроком на шесть месяцев. По данным регулятора, у кредитной организации наблюдались проблемы с ликвидностью. Позже стало ясно, что дыра в капитале банка достигла 45,8 миллиарда рублей.

За три дня до введения временной администрации представители «Пересвета» заявили, что проблем с ликвидностью у банка нет. Тем не менее в тот же день кредитная организация ограничила выдачу вкладов суммой до 100 тысяч рублей.

«Пересвет» занимает 41-е место в банковской системе России по размеру активов. Более 49 процентов акций принадлежит Московскому патриархату Русской православной церкви, 24 процента — Торгово-промышленной палате.