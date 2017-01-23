ЦБ ввел в банке «Пересвет» новый мораторий на выплаты кредиторам

Банк России ввел новый мораторий в банке «Пересвет» на удовлетворение требований кредиторов сроком на три месяца. Об этом говорится в сообщении регулятора. В ЦБ отметили, что хотя мораторий не является страховым случаем, это не отменяет обязанности АСВ выплачивать страховое возмещение вкладчикам.

Предыдущий мораторий на удовлетворение требований кредиторов был введен в кредитной организации 21 октября. Срок его действия составлял три месяца.

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21 октября ЦБ ввел в «Пересвет», основным кредитором которого является Русская православная церковь, временную администрацию сроком на шесть месяцев. По данным регулятора, у кредитной организации наблюдаются проблемы с ликвидностью.

18 октября банк заявил, что проблем с ликвидностью у него нет. Тем не менее в тот же день «Пересвет» ограничил выдачу вкладов суммой до 100 тысяч рублей.

«Пересвет» занимает 41-е место в банковской системе России по размеру активов. Более 49 процентов акций принадлежат Русской православной церкви (РПЦ), еще 24 процента — Торгово-промышленной палате.