Названа дата «воскрешения» банка РПЦ

Банк «Пересвет» может возобновить работу до конца апреля. Об этом в пятницу, 14 апреля, заявил президент Торгово-промышленной палаты (ТПП; организация является акционером банка) Сергей Катырин, передает Rambler News Service.

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«Все идет по плану. 24 апреля все объявят — я надеюсь, что закончат подписывать соглашения со всеми кредиторами, и банк начнет работать. Насколько я знаю, идет успешное подписание со всеми», — приводит агентство его слова.

По данным газеты «Коммерсантъ», ЦБ и крупнейшие кредиторы банка «Пересвет» договорились о схеме спасения кредитной организации. Они дали свое согласие на конвертацию 85 процентов долговых обязательств банка перед ними в капитал. Среди подтвердивших участие в процедуре bail-in кредиторов — Россельхозбанк, Совкомбанк, банк «Открытие», Связь-банк, Бинбанк и банк «Зенит», а также компании «Интер РАО» и «Русгидро».

Крупнейшие кредиторы «Пересвета» конвертируют около 52,6 миллиарда рублей в субординированный кредит под 0,51 процента сроком на 15 лет. Эта сумма будет учитываться в капитале. На схожих условиях будет конвертировано 90 процентов долга перед четырьмя крупнейшими акционерами банка. Еще 35 миллиардов рублей на санацию выделит регулятор.

21 октября ЦБ ввел в «Пересвете» временную администрацию сроком на шесть месяцев. По данным регулятора, у кредитной организации наблюдались проблемы с ликвидностью. Дыра в капитале банка достигла 45,8 миллиарда рублей.

«Пересвет» занимает 41-е место в банковской системе России по размеру активов. Более 49 процентов акций принадлежит Московскому патриархату Русской православной церкви, 24 процента — Торгово-промышленной палате.