ЦБ вновь отключил «Пересвет» от системы электронных платежей

Банк России повторно отключил банк «Пересвет», основным акционером которого является Русская православная церковь, от системы электронных срочных платежей (БЭСП). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники. Кроме того, регулятор заменил в кредитной организации временную администрацию. Предыдущая, работавшая в течение четырех месяцев, уступила место администрации от Агентства по страхованию вкладов, которая будет действовать полгода.

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В первый раз отключение от системы электронных платежей было произведено 21 октября. Тогда Банк России ввел в «Пересвет» временную администрацию сроком на шесть месяцев. По данным регулятора, у кредитной организации наблюдались проблемы с ликвидностью. Позже стало ясно, что дыра в капитале банка достигла 45,8 миллиарда рублей.

За три дня до введения временной администрации представители «Пересвета» заявили, что проблем с ликвидностью у банка нет. Тем не менее в тот же день кредитная организация ограничила выдачу вкладов суммой до 100 тысяч рублей.

Кредитные организации, отключенные от БЭСП, в большинстве случаев лишаются лицензии. Исключениями являются действия, предпринятые после хакерских атак.

«Пересвет» занимает 41-е место в банковской системе России по размеру активов. Более 49 процентов акций принадлежит Московскому патриархату Русской православной церкви, 24 процента — Торгово-промышленной палате.