Иран ответил на угрозы США атаковать ядерные объекты

МИД Ирана: США нарушают международное право, угрожая атаковать ядерные объекты

США нарушают международное право, угрожая атаковать ядерные объекты на иранской территории. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Исмаил Багаи в соцсети Х.

«Повторяющиеся нападения и угрозы США в адрес мирных ядерных объектов Ирана представляют собой (...) вопиющее нарушение основных принципов Устава ООН, международного права и соответствующих резолюций Совета управляющих и Генеральной конференции МАГАТЭ, и Совета Безопасности ООН», — написал глава МИД.

По словам Багаи, угрозы со стороны Вашингтона также свидетельствуют о глубоко укоренившейся враждебности к научному прогрессу и технологическому развитию Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что американские вооруженные силы планируют нанести удар по предполагаемому новому ядерному объекту Ирана.