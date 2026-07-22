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15:07, 22 июля 2026Мир

Иран ответил на угрозы США атаковать ядерные объекты

МИД Ирана: США нарушают международное право, угрожая атаковать ядерные объекты
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Iranian Army / AP

США нарушают международное право, угрожая атаковать ядерные объекты на иранской территории. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Исмаил Багаи в соцсети Х.

«Повторяющиеся нападения и угрозы США в адрес мирных ядерных объектов Ирана представляют собой (...) вопиющее нарушение основных принципов Устава ООН, международного права и соответствующих резолюций Совета управляющих и Генеральной конференции МАГАТЭ, и Совета Безопасности ООН», — написал глава МИД.

По словам Багаи, угрозы со стороны Вашингтона также свидетельствуют о глубоко укоренившейся враждебности к научному прогрессу и технологическому развитию Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что американские вооруженные силы планируют нанести удар по предполагаемому новому ядерному объекту Ирана.

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