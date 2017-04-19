Долю РПЦ в «Пересвете» снизят почти до нуля

Доли нынешних акционеров банка «Пересвет» (крупнейшие из них — РПЦ и Торгово-промышленная палата через «Экспоцентр») будут размыты до 0,00001 процента через 15 лет. Об этом агентству Rambler News Service сообщили в пресс-службе ЦБ.

Материалы по теме Полный аминь Банк РПЦ гибнет из-за паники вкладчиков, пресс-службы и крымских татар

«Через 15 лет будут сконвертированы в полном объеме выпущенные размещенные субординированные облигации, содержащие условие о конвертации. Участие акционеров в банке размывается до 0,00001 процента. Капитал банка будет списываться до одного рубля», — приводит агентство слова представителя регулятора.

Ранее, 19 апреля, Центробанк сообщил о начале финансового оздоровления «Пересвета». В процедуре принимают участие 70 кредиторов. Они добровольно конвертируют средства, размещенные в банке — 69,7 миллиарда рублей, — в 15-летние субординированные облигации.

По данным газеты «Коммерсантъ», среди подтвердивших участие в процедуре оздоровления — Россельхозбанк, Совкомбанк, банк «Открытие», Связь-банк, Бинбанк и банк «Зенит», а также компании «Интер РАО» и «Русгидро».

Ранее, в октябре 2016 года, ЦБ ввел в «Пересвете» временную администрацию сроком на шесть месяцев из-за проблем с ликвидностью.