«Пересвет» возобновил работу

Головной офис банка «Пересвет» в Москве (расположен на Краснопресненской набережной) возобновил работу. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщает агентство Rambler News Service.

Материалы по теме Полный аминь Банк РПЦ гибнет из-за паники вкладчиков, пресс-службы и крымских татар

Финансовая организация обслуживает клиентов с понедельника по пятницу, с 12 до 15 часов. Корреспондент RNS сообщает, что к 12 часам у отделения собрались 16 вкладчиков.

«[Инкассаторской] машины с утра не было. Возможно, что денег не дадут. Мы — это только начало, сейчас прибегут еще люди, которые захотят снять деньги», — сказал один из них. Другой со ссылкой на call-центр рассказал, что из-за ожидаемого ажиотажа лимит на выдачу вкладов физлицам временно составит 500 тысяч рублей в течение трех дней.

19 апреля Банк России сообщил, что доли нынешних акционеров «Пересвета» (крупнейшие из них — РПЦ и Торгово-промышленная палата через «Экспоцентр») будут размыты до 0,00001 процента в течение 15 лет. Для этого уставной капитал организации будет уменьшен с 1,91 миллиарда рублей до 1 рубля.

В тот же день регулятор сообщил о старте процедуры финансового оздоровления банка. В ней участвуют 70 кредиторов. Они добровольно конвертируют средства, размещенные в банке — 69,7 миллиарда рублей, — в 15-летние субординированные облигации.

В октябре 2016 года ЦБ ввел в «Пересвете» временную администрацию сроком на шесть месяцев из-за проблем с ликвидностью.