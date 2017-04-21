Уставной капитал «Пересвета» уменьшат с двух миллиардов до рубля

Временная администрация банка «Пересвет» приняла решение уменьшить размер уставного капитала финансовой организации с 1,91 миллиарда рублей до 1 рубля. Соответствующая информация и полная формулировка принятого решения размещены в пятницу, 21 апреля, на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

«Уменьшить размер уставного капитала акционерного коммерческого банка содействия благотворительности и духовному развитию отечества "Пересвет" до 1 рубля путем уменьшения номинальной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 5 807 832 штук (...) общей номинальной стоимостью 1 910 776 728 рублей», — говорится в документе.

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19 апреля ЦБ заявил, что доли нынешних акционеров банка «Пересвет» (крупнейшие из них — РПЦ и Торгово-промышленная палата через «Экспоцентр») будут размыты до 0,00001 процента в течение 15 лет.

В тот же день регулятор сообщил о старте процедуры финансового оздоровления «Пересвета». В ней принимают участие 70 кредиторов. Они добровольно конвертируют средства, размещенные в банке — 69,7 миллиарда рублей, — в 15-летние субординированные облигации.

По данным газеты «Коммерсантъ», среди подтвердивших участие в процедуре оздоровления — Россельхозбанк, Совкомбанк, банк «Открытие», Связь-банк, Бинбанк и банк «Зенит», а также компании «Интер РАО» и «Русгидро».

В октябре 2016 года ЦБ ввел в «Пересвете» временную администрацию сроком на шесть месяцев из-за проблем с ликвидностью.

Банк России неоднократно сокращал уставной капитал финансовых организаций, к которым применялась процедура оздоровления, до рубля. Так регулятор уменьшает доли старых акционеров того или иного банка, чтобы затем ввести в него новых владельцев.

