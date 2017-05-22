Церковь Англии стала самым успешным инвестором Великобритании

Церковь Англии, управляющая активами на 7,9 миллиарда фунтов стерлингов, в своем отчете о финансово-хозяйственной деятельности сообщила о доходе от инвестиций в размере 17,1 процента за 2016 год. Как сообщает The Guardian, такому результату могут позавидовать многие известные фонды в индустрии управления активами. По итогам прошлого года церковь оказалась самым успешным британским инвестором.

Для сравнения: средний показатель доходности от инвестиций по Великобритании составил в 2016 году 8,8 процента. Фонд Woodford Equity Income, который возглавляет самый известный британский управляющий Нил Вудфорд, показал 3,2 процента. За последнее десятилетие церковь также немного переиграла Йельский фонд, который по рейтингу Financial Times оценивается как самый успешный в этом секторе.

Сами представители Церкви Англии частично объясняют свой успех падением курса фунта стерлингов после голосования о выходе Великобритании из Евросоюза. Курсовой разнице организация обязана почти половиной прибыли от вложений в акции.

Первый уполномоченный по поместным сословиям сэр Андреас Уиттам Смит пояснил, что вложения в бумаги международных компаний принесли церкви 32,9 процента, что отчасти обусловлено обесценением британской валюты. Столь же успешными оказались деятельность в сфере частных кредитных стратегий (33,1 процента), прямых инвестиций (26,1 процента), а также вложений в земельные участки (24,3 процента). Комбинированные портфели недвижимости обеспечили 11,6 процента доходности при относительно неблагоприятных условиях на рынке.

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«Последовательность была руководящим принципом для фонда. Наши исторические показатели за 30-летний период демонстрируют ежегодный рост в размере 9,6 процента в год. Несмотря на периоды нестабильности на финансовых рынках и нашего собственного портфеля — в среднем делаем шесть процентов над инфляцией ежегодно», — сказал он.

Англиканская церковь долгое время оставалась главным землевладельцем в Великобритании, но за последние 20 лет продала большую часть активов, чтобы сформировать инвестиционный портфель на 6,7 миллиарда долларов.