В ЦБ отказались форсировать исламский банкинг

Партнерское финансирование в России должно развиваться постепенно. Об этом заявил советник председателя Банка России Алексей Симановский, сообщает «Интерфакс». При этом он отметил опасность излишнего форсирования исламского банкинга.

Советник председателя ЦБ подчеркнул, что активная поддержка может зародить ожидания, которые могут не оправдаться. Также необходимо готовить кадры и инфраструктуру.

По словам Симановского, в настоящее время существует возможность предоставлять определенные продукты партнерского банкинга в РФ в соответствии с действующим законодательством.

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Центр партнерского банкинга был создан в Казани на базе Татагропромбанка, у которого ЦБ отозвал лицензию 5 апреля.

В марте комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении законопроект, который разрешает кредитным организациям заниматься торговой деятельностью для внедрения принципов исламского банкинга.

В мае прошлого года заместитель председателя Совета Федерации Евгений Бушмин заявил, что Банк России и законодательство не готовы к распространению исламского банкинга.