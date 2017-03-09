В Госдуме отвергли законопроект об исламском банкинге

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении законопроект, который разрешает кредитным организациям заниматься торговой деятельностью для внедрения принципов исламского банкинга. Об этом в четверг, 9 марта, сообщает РИА Новости.

Документ был внесен депутатом Дмитрием Савельевым из ЛДПР. Он предлагал дать банкам возможность напрямую продавать клиенту необходимый товар, без предоставления займов.

По мнению парламентария, это будет способствовать привлечению дополнительных инвестиций и формированию новой экономики, основанной уже «не на сырьевых деньгах».

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Формирование системы исламского банкинга позволит привлечь в финансовую систему страны деньги мусульман, которых в России насчитывается свыше 15 миллионов человек, отмечает Савельев.

В конце 2016 года в Сбербанке сообщили, что планируют внедрить окна исламского банкинга в Татарстане, также возможна реализация проекта в Башкирии.

В мае заместитель председателя Совета Федерации Евгений Бушмин заявил, что Банк России и законодательство не готовы к распространению исламского банкинга.

Принципы исламского банкинга запрещают спекуляции и ссудные проценты, а также финансирование операций с алкоголем и табаком. Кредитные организации, работающие по нормам шариата, напрямую получают доходы от прибыли бизнес-проектов, в которые вкладывают средства.