В «Югре» назвали ситуацию вокруг банка непонятной

Президент банка «Югра» Алексей Нефедов назвал ситуацию вокруг банка непонятной, так как кредитная организация обладает достаточной ликвидностью. Об этом в понедельник, 10 июля, сообщает Rambler News Service.

По его словам, кредитная организация выполняла все нормативы ЦБ. «Поэтому пока для нас это тоже такая новость, как, наверное, и для всего рынка», — сказал он.

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Менеджмент кредитной организации не был предупрежден регулятором о готовящемся решении, добавил он.

Ранее 10 июля Банк России ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка «Югра». Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в течение шести месяцев будет исполнять функции временной администрации по управлению банком.

23 июня кредитная организация сообщила об увеличении капитала на 5,1 миллиарда рублей. Средства финансовой организации безвозмездно предоставила компания Radamant Financial Алексея Хотина, которая владеет 52,5 процента акций «Югры».

Банк «Югра» входит по размеру активов в топ-30 российских банков, в сети кредитного учреждения более 100 офисов по всей России.