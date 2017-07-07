ЦБ лишил лицензии московский банк «Легион»

Банк России с 7 июля отозвал лицензию у московского банка «Легион». Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Создание необходимых резервов на возможные потери выявило полную утрату банком собственных средств. «Кроме того, финансовое положение кредитной организации значительно ухудшилось в связи с пропажей из кассы банка материальных ценностей в крупном объеме», — отмечается в сообщении ЦБ.

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В банк назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов приостановлены.

Регулятор неоднократно применял в отношении «Легиона» меры надзорного реагирования, включая ограничения и запрет на привлечение вкладов населения.

5 июля ЦБ отозвал лицензию у «Московского национального инвестиционного банка».

Согласно прогнозу международного рейтингового агентства Moody's, до марта 2018 года лицензии Банка России лишатся 10 процентов существующих российских кредитных организаций.

«Легион» является участником системы страхования вкладов.

На 1 июня 2017 года банк занимал 209 место в российской банковской системе с активами в размере 21,9 миллиарда рублей.