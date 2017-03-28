Набиуллина обозначила сроки завершения зачистки банковского сектора России

Через два-три года, к моменту завершения процесса оздоровления российского банковского сектора, отзыв лицензии ЦБ у кредитных организаций станет экстраординарным событием. Об этом во вторник, 28 марта, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, сообщает «Интерфакс».

«Для Банка России очищение банковской системы от недобросовестных, неустойчивых и, к сожалению, нередко криминальных игроков — ключевой приоритет», — сказала она.

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По ее словам, выводя с рынка неустойчивые или недобросовестные кредитные организации регулятор защищает интересы вкладчиков и кредиторов, а также честных банков. «Клиенты и юридические лица поэтому будут не просто выбирать подходящие им с точки зрения продуктов и услуг банки, но будут стремиться минимизировать риски утраты средств», — сказала Набиуллина.

Отечественный банковский сектор в настоящее время не имеет системных рисков, у него есть запас прочности и потенциал для увеличения кредитования, подчеркнула глава ЦБ. Сейчас наблюдаются признаки оживления спроса, добавила она.

В ноябре 2016 года СМИ сообщили, что Банк России ставит перед собой цель перейти от «карательного» надзора к «консультативному», а меры надзорного реагирования должны быть чрезвычайным событием. Тогда же в ЦБ заявляли, что программа оздоровления российской банковской системы в основном выполнена.

В апреле международное рейтинговое агентство Moody's прогнозировало ликвидацию 10 процентов существующих российских банков в течение следующих 12 месяцев.

С 1 января 2006 года регулятор отозвал лицензии у 463 банков. Больше всего кредитных организаций было закрыто в 2015 году — 93, в 2014 году их число составило 86. Меньше всего лицензий отозвано в 2011-м (18) и в 2012-м (22).