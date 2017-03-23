Forbes назвал самые надежные банки России

В пятерку самых надежных банков России по версии журнала Forbes вошли Сбербанк и «дочки» иностранных кредитных организаций. Соответствующий рейтинг опубликован в четверг, 23 марта, на сайте журнала.

Верхнюю строчку списка занимает Сбербанк, его рейтинг по версии Moody's находится на уровне «Ba2», Fitch — «BBB-». Активы на 1 января 2017 года составляли 22,337 триллиона рублей. Доля депозитов физических лиц и индивидуальных предпринимателей в пассивах достигала 39,6 процента.

Второе место занимает банк «Юникредит», входящий группу UniCredit. S&P присвоило кредитной организации рейтинг «BB+», Fitch — «BBB-». Активы на 1 января составляли 1,197 триллиона рублей. Доля депозитов физлиц и ИП в пассивах равнялась 8,9 процента.

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Третьим идет «дочка» французской группы Societe Generale, Росбанк. Финансовая организация получила оценку «Ba2» от Moody's и «BBB-» от Fitch. Активы составили 786,5 миллиарда рублей, доля депозитов — 18 процентов.

Четвертое место занимает российское подразделение Raiffeisen Bank International, Райффайзенбанк. Рейтинг банка по Moody's — «Ba2», Fitch — «BBB-». Активы составляли 768,5 миллиарда рублей. На пятом — «дочка» американской Citigroup — Ситибанк. Рейтинг по версии Fitch «BBB-». Активы банка — 442,3 миллиарда рублей.

Далее в списке идут Банк Интеза (российское подразделение Intesa), «Бэнк Оф Чайна» (дочерний банк Bank of China), ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Альфа-Банк.

В октябре 2016 года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью газете The Financial Times заявила, что число российских банков, проводящих сомнительные финансовые операции, не превышает 10. При этом, по словам зампреда Банка России Дмитрия Тулина, завершение процесса оздоровления банковского сектора займет еще около трех-пяти лет.