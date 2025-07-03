Глава ЛНР прокомментировал унесший жизнь бывшего мэра Луганска теракт

Глава ЛНР Пасечник: Жертва теракта Пилавов много сделал для жителей Луганска

Ставший жертвой теракта бывший мэр Луганска Манолис Пилавов много сделал для жителей города. Так трагедию прокомментировал в Telegram глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

По словам чиновника, Пилавов возглавлял город в трудное время, был отмечен множеством региональных наград.

«Уверен, что после тщательного расследования всех обстоятельств случившегося взрыва, виновные будут найдены и неминуемо понесут заслуженное наказание», — высказался Пасечник об унесшем жизнь экс-чиновника взрыве.

О взрыве в Луганске стало известно 3 июля. Он произошел примерно в 11:52 мск неподалеку от краеведческого музея, где открывалась новая выставка. Место оцепили правоохранители, это попало на видео.