Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:06, 3 июля 2025Россия

Глава ЛНР прокомментировал унесший жизнь бывшего мэра Луганска теракт

Глава ЛНР Пасечник: Жертва теракта Пилавов много сделал для жителей Луганска
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Леонид Пасечник

Леонид Пасечник. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Ставший жертвой теракта бывший мэр Луганска Манолис Пилавов много сделал для жителей города. Так трагедию прокомментировал в Telegram глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

По словам чиновника, Пилавов возглавлял город в трудное время, был отмечен множеством региональных наград.

Материалы по теме:
«Эта смерть — не единственная» Чесотка, угрозы и унижения: 52 курских беженца столкнулись с ужасными условиями содержания в ПВР
«Эта смерть — не единственная»Чесотка, угрозы и унижения: 52 курских беженца столкнулись с ужасными условиями содержания в ПВР
2 июля 2025
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025

«Уверен, что после тщательного расследования всех обстоятельств случившегося взрыва, виновные будут найдены и неминуемо понесут заслуженное наказание», — высказался Пасечник об унесшем жизнь экс-чиновника взрыве.

О взрыве в Луганске стало известно 3 июля. Он произошел примерно в 11:52 мск неподалеку от краеведческого музея, где открывалась новая выставка. Место оцепили правоохранители, это попало на видео.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стала известна жертва подрыва СВУ в центре Луганска

    Появились кадры уничтожения танка Leopard ВСУ в Сумской области

    Польша резко ответила на предложение Германии о пограничном контроле

    Россиянам предложили купить запонки в виде свиньи за миллион рублей

    Погибшего в Луганске экс-главу города нашли в базе «Миротворец»

    Иран заявил о своем отношении к Договору о нераспространении ядерного оружия

    Звезда «Глухаря» раскрыл размер своего первого в жизни гонорара

    Предсказавшая катастрофу в Японии художница успокоила туристов фразой «я не пророк»

    Путин назвал одну из важнейших задач российской экономики

    Суд позволил распространять интимные фото женщины без ее разрешения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости