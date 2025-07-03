Место взрыва в Луганске попало на видео

В Луганске место взрыва оцепили правоохранители, на месте работают следователи

Место, где прогремел взрыв в Луганске, попало на видео. Соответствующие кадры опубликовали «Известия» в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, что место оцепили правоохранители. Они не допускают туда гражданских. На месте работают следователи и оперативники.

Ранее сообщалось, что в Луганской народной республике (ЛНР), в центре города Луганска произошел взрыв. Он прогремел неподалеку от краеведческого музея, где открывалась выставка, посвященная операции «Поток». Жертвой стал один человек, также есть пострадавшие.