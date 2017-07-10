ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков

Центробанк России отозвал лицензии у «Сталь Банка» и «Премьер Кредит Банка» (оба зарегистрированы в Москве). Об этом в понедельник, 10 июля, сообщила пресс-служба регулятора.
«Проблемы у "Сталь Банк" (ООО) возникли в связи с использованием крайне рискованной бизнес-модели и, как следствие, низким качеством значительной части активов», — говорится в пресс-релизе ЦБ.
«Деятельность ПАО "Банк Премьер Кредит" характеризуется низким качеством активов. Значительная часть кредитного портфеля представлена ссудной задолженностью заемщиков, в отношении которых установлены признаки отсутствия реальной деятельности», — сообщила пресс-служба Центробанка.
Согласно прогнозу международного рейтингового агентства Moody's, до апреля 2018 года лицензии Банка России лишатся 10 процентов существующих российских кредитных организаций.
«Сталь Банк» по размеру активов на 1 июня занимал 527-е место в банковской системе России.
«Премьер Кредит Банк» 3 июля ввел ограничения на выдачу вкладов. По величине активов кредитная организация на 1 июня занимала 369-е место в банковской системе России.
Оба банка являются участниками системы страхования вкладов.