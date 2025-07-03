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16:59, 3 июля 2025Экономика

В женском туалете российского океанариума появились русалы

В Адлере женский туалет океанариума мускулистыми украсили русалами
Александра Качан (Редактор)

Фото: Andaris Bangsawan / Shutterstock / Fotodom

Женский туалет в океанариуме города-курорта Адлера решили украсить необычными изображениями. Теперь местных посетительниц встречают русалы, передает Telegram-канал Kub Mash.

Изображения реалистичных русалов нанесли на кабинки туалета. Каждую дверь украшают ракушки и мужчины с хорошо развитой мускулатурой и цветными рыбьими хвостами.

Ранее лютеранский храм в Санкт-Петербурге установил на входе картонного Иисуса с цитатами из библии в комикс-облачке. Изначально фигура была изготовлена как временный декор для концерта, однако затем руководство церкви решило оставить ее на постоянной основе.

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