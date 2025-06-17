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17:38, 17 июня 2025Экономика

Посетителей храма в Петербурге встретил «Иисус»

Посетителей храма в Петербурге встретил картонный Иисус на входе
Александра Качан (Редактор)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Посетителей лютеранского храма в Санкт-Петербурге встретил картонный Иисус на входе. Фигура Спасителя дополнена цитатами из Библии в комикс-облачке, пишет издание «Подъем».

Декор появился около двух недель назад. В Церкви Святой Анны, или Анненкирхе, объяснили, что картонный Иисус был подготовлен к уличному концерту, который храм провел совместно с молодежным христианским движением. Однако теперь фигуру собираются оставить на постоянной основе.

Представители Анненкирхе отметили, что прохожие положительно реагируют на инсталляцию. Случаев вандализма не было, многие подходят, чтобы сфотографироваться. В храме надеются, что необычный декор привлечет посетителей. Собеседник издания подчеркнул, что инсталляция и фразы на ней никого не оскорбляют и не являются кощунством.

Ранее в Вологодской области установили памятник советскому лидеру Иосифу Сталину. Бюст стал вторым по счету памятником Сталину в регионе.

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