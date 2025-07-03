Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:11, 3 июля 2025Из жизни

Суд позволил распространять интимные фото женщины без ее разрешения

Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

В канадской провинции Британская Колумбия женщина проиграла суд против бывшего партнера, который отправил ее интимные снимки ее начальству. Об этом сообщает CTV News.

Женщина во время отношений отправляла своему партнеру интимные фото и видео, на которых она частично обнажена и занимается сексом. Все они были сняты на ее рабочем месте и в рабочее время.

После разрыва отношений мужчина без разрешения переслал эти кадры работодателю бывшей возлюбленной. По его словам, он хотел сообщить начальству о неподобающем поведении сотрудницы. Женщина в ответ обратилась в суд и потребовала компенсацию по закону о защите интимных изображений.

Материалы по теме:
«Они зарабатывают на моей травме» Крупнейший в мире порносайт обвинили в заработке на насилии и педофилии. Как это изменит мир порно?
«Они зарабатывают на моей травме»Крупнейший в мире порносайт обвинили в заработке на насилии и педофилии. Как это изменит мир порно?
10 декабря 2020
«Мне очень нужны были деньги» Школьниц принуждали сниматься в порно. На них заработали миллионы, а потом опозорили
«Мне очень нужны были деньги»Школьниц принуждали сниматься в порно. На них заработали миллионы, а потом опозорили
3 ноября 2019

Суд отклонил иск. По заключению судьи, изображение считается интимным только в том случае, если у человека было разумное ожидание конфиденциальности. В данном случае это не так, поскольку женщина фотографировалась на работе, где ее могли увидеть посторонние.

Судья также сочла, что мужчина, распространявший фото и видео, действовал в общественных интересах. Это освободило бы его от ответственности даже в том случае, если бы снимки признали подпадающими под действие закона о защите интимных изображений.

Ранее сообщалось, что детектив полиции Нью-Йорка из отдела по расследованию изнасилований тайно снялась в клипе с сексуальным содержанием. В музыкальном видео она предстает в образе стриптизерши, которая сначала исполняет танец на шесте, в потом занимается сексом с рэпером.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стала известна жертва подрыва СВУ в центре Луганска

    Россияне назвали лучший возраст для первых путешествий своих детей

    Появились кадры уничтожения танка Leopard ВСУ в Сумской области

    Польша резко ответила на предложение Германии о пограничном контроле

    Россиянам предложили купить запонки в виде свиньи за миллион рублей

    Погибшего в Луганске экс-главу города нашли в базе «Миротворец»

    Иран заявил о своем отношении к Договору о нераспространении ядерного оружия

    Звезда «Глухаря» раскрыл размер своего первого в жизни гонорара

    Предсказавшая катастрофу в Японии художница успокоила туристов фразой «я не пророк»

    Суд позволил распространять интимные фото женщины без ее разрешения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости