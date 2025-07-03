Суд позволил распространять интимные фото женщины без ее разрешения

В канадской провинции Британская Колумбия женщина проиграла суд против бывшего партнера, который отправил ее интимные снимки ее начальству. Об этом сообщает CTV News.

Женщина во время отношений отправляла своему партнеру интимные фото и видео, на которых она частично обнажена и занимается сексом. Все они были сняты на ее рабочем месте и в рабочее время.

После разрыва отношений мужчина без разрешения переслал эти кадры работодателю бывшей возлюбленной. По его словам, он хотел сообщить начальству о неподобающем поведении сотрудницы. Женщина в ответ обратилась в суд и потребовала компенсацию по закону о защите интимных изображений.

Суд отклонил иск. По заключению судьи, изображение считается интимным только в том случае, если у человека было разумное ожидание конфиденциальности. В данном случае это не так, поскольку женщина фотографировалась на работе, где ее могли увидеть посторонние.

Судья также сочла, что мужчина, распространявший фото и видео, действовал в общественных интересах. Это освободило бы его от ответственности даже в том случае, если бы снимки признали подпадающими под действие закона о защите интимных изображений.

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