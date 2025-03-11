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06:31, 11 марта 2025Из жизни

Детектив по расследованию изнасилований тайно снялась в сексуальном клипе

Никита Савин
Никита Савин

Кадр: Worldstarhiphop / YouTube

В США детектив полиции Нью-Йорка из отдела по расследованию изнасилований тайно снялась в клипе с сексуальным содержанием. Об этом сообщает Daily Mail.

В центре скандала оказалась 28-летняя Мелисса Меркадо, служащая в районе Бронкс. Женщину в клипе хип-хоп-исполнителя S-Quire под названием Doin That («Занимаясь этим») узнали коллеги и начали делиться ехидными комментариями в сети. Ролик был опубликован в сети в феврале и к началу марта собрал более миллиона просмотров.

В музыкальном видео Меркадо предстает в образе стриптизерши, которая сначала исполняет танец на шесте, в потом занимается сексом с рэпером. Хотя имя детектива не было указано в титрах, множество знакомых сразу же узнало ее. На предложение пообщаться с репортером Daily Mail Меркадо не ответила, однако, как пишет издание, «удалила страницы в соцсетях через несколько секунд после прочтения сообщения».

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S-Quire, чье настоящее имя Фабиан Уинфилд, заявил Daily Mail, что не знал, кем работает Меркадо, пока репортеры не связались с ним. «Я не знал, чем она зарабатывает на жизнь. Она была не похожа на детектива. Когда думаешь про детективов, представляется кто-то вроде персонажей "Закон и порядок: Специальный корпус" из телевизора», — сказал удивленный рэпер.

Полиция Нью-Йорка пока не комментировала скандал. Также неизвестно, могут ли Меркадо наказать за съемки в подобном образе.

Ранее сообщалось, что в Великобритании сотрудница полиции четыре года помогала возлюбленному с судимостью. Ее приговорили к нескольким годам тюрьмы.

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