Кудрин прокомментировал ситуацию с банком «Югра»

Введение временной администрации в банке «Югра» говорит о сложностях в российской финансовой системе. Об этом в понедельник, 10 июля, заявил глава совета Центра стратегических разработок, бывший министр финансов Алексей Кудрин, сообщает РИА Новости.

«Конечно, мы понимаем, что сейчас сложное положение финансовой системы [России]. Такое беспокойство было. Надеюсь, что в целом финансовая система будет устойчива», — сказал он.

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Ранее 10 июля ЦБ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов «Югры» на три месяца. В кредитной организации обнаружены признаки возможного вывода активов и манипуляций со вкладами, заявил зампред Банка России Василий Поздышев.

В самой «Югре» назвали сложившуюся ситуацию непонятной, так как кредитная организация обладает достаточной ликвидностью.

По размеру активов Банк «Югра» входит в топ-30 российских банков, в сети кредитного учреждения более 100 офисов по всей России.