Стала известна жертва подрыва СВУ в центре Луганска

В центре Луганска при подрыве СВУ погиб бывший мэр Пилавов

В центре Луганска с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ) подорвали бывшего главу администрации Манолиса Пилавова. Об этом сообщает Mash.

По данным источника, СВУ было заложено за дверью жилого дома на улице Тараса Шевченко, когда ее открыли, прогремел взрыв. Пострадали также три человека.

О взрыве в Луганске стало известно ранее 3 июля. Он произошел примерно в 11:52 мск неподалеку от краеведческого музея, где открывалась новая выставка. Место оцепили правоохранители, это попало на видео. Возбуждено уголовное дело.

Манолис Пилавов занимал пост мэра Луганска с 2014 по 2023 год.