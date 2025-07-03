Названы категории россиян с правом на скидку при покупке квартиры

ФНП: Скидки при сделках с жильем доступны ветеранам и инвалидам ВОВ

В условиях неподъемных ипотечных ставок и дорожающей недвижимости часть российских граждан может рассчитывать на льготы при оформлении жилищных сделок. Категории россиян с правом на скидку агентству РИА Новости назвали в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты (ФНП).

Чаще всего льготу оформляют при наследовании и продаже недвижимости. При совершении любых нотариальных действий граждане обязаны уплатить федеральный и региональный тарифы. Однако некоторые категории населения от такой повинности освобождаются — это ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие военнопленные ВОВ, узники фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного заключения, созданных немецкими силами и их союзниками в годы Второй мировой войны. Для этих граждан нотариальные сделки с жильем бесплатны, пояснили в ведомстве.

Полностью от уплаты федерального тарифа в такого рода сделках освобождены также герои Советского Союза, герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы. Кроме того, льгота распространяется на общественные организации инвалидов. Региональный тариф не обязаны оплачивать несовершеннолетние граждане. Речь идет о договорах по продаже квартиры и соглашениях о доли в жилом помещении, приобретенном за счет маткапитала.

Как рассказали в ФНП, скидка в размере 50 процентов на оплату федерального и регионального тарифов полагается инвалидам первой группы. Для второй группы инвалидности, детей-инвалидов и инвалидов с детства дисконт высчитывается иначе: если они живут в детдомах либо интернатах, скидка на оплату федерального тарифа составляет 50 процентов, а регионального — 100 процентов.

Существуют и более точечные льготы, уточняют нотариусы. Для проживающих в ветхих или подлежащих сносу домах уплата федерального тарифа при продаже недвижимости необязательна. Если гражданин участвует в программе по переселению из аварийного фонда, региональный тариф сокращается вдвое.

Целиком от уплаты нотариального тарифа освобождаются наследники участников специальной военной операции (СВО). Помимо этого, оплачивать федеральный тариф не обязаны наследники, не достигшие совершеннолетия ко дню открытия наследства, а также лица, страдающие психическими расстройствами, над которыми оформили опеку.

Ранее в Госдуме перечислили категории россиян, имеющих право не платить налог на имущество. От этой обязанности освобождены участники боевых действий на Украине и члены их семей, а также пенсионеры, инвалиды первой и второй групп и Герои России.