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12:11, 11 ноября 2024Экономика

В России назвали категории имеющих право не платить ключевой налог

Депутат Гаврилов: участники боевых действий могут не платить налог на имущество
Анатолий Акулов (редактор)
СюжетЛьготы ветеранам боевых действий:

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Участники боевых действий на Украине и члены их семей, а также пенсионеры, инвалиды первой, второй группы и Герои России имеют право не платить налог на имущество. Об этом заявил глава комитета Госдумы (ГД) по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Его слова приводит NEWS.ru.

Парламентарий добавил, что к категориям имеющих право не платить один из ключевых видов налогов также относятся инвалиды с детства, дети-инвалиды, ветераны Великой Отечественной Войны (ВОВ) и других боевых операций по защите СССР. Кроме того, подобным правом обладают граждане, подвергшиеся радиации в результате чернобыльской катастрофы, пояснил Гаврилов.

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Он отметил, что участники боевых действий на Украине могут не платить налог на имущество за 2022 и 2023 год. От этого вида налога также освобождаются сотрудники Следственного комитета России (СК РФ), Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел (МВД). Кроме того, не нужно платить налог на имущество родители и супруги госслужащих, погибших при выполнении служебных обязанностей, заключил Гаврилов.

Ранее об освобождении участников боевых действий на Украине и членов их семей от уплаты налога на имущества сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб. Этот пункт, как уточнила она, содержится в статье 407 Налогового кодекса. Соответствующая налоговая льгота распространяется в отношении квартиры или ее части, а также жилого дома или его части.

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