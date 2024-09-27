Некоторых россиян освободили от налога на имущество в 2024 году

Депутат Бессараб: участники СВО освобождены от налога на имущество в 2024 году

Участники специальной военной операции (СВО) и члены их семей будут освобождены от уплаты налога на имущество в 2024 году. Об этом сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с РИА Новости.

По ее словам, согласно статье 407 Налогового кодекса, участники СВО, сотрудники правоохранительных органов и бойцы добровольческих формирований имеют право на налоговые льготы. Мера также распространяется на членов их семей.

«Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов объектов налогообложения: квартира или часть квартиры, жилой дом или часть жилого дома», — объяснила Бессараб.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что текущий размер налога на недвижимость (0,1–2 процента) от ее кадастровой стоимости можно назвать справедливым.