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13:19, 26 сентября 2024Экономика

Россиянам назвали справедливый размер налога на недвижимость

Экономист Щербаченко: размер налога на недвижимость 0,1-2 % справедлив

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Текущий размер налога на недвижимость (0,1-2 процента) от ее кадастровой стоимости можно назвать справедливым. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

По словам экономиста, если россиянину сложно платить налог, например, он не имеет официального дохода и владеет квартирой в центре с большим налогом, следует продать и купить более доступное жилье, платить меньше налог.

Щербаченко уверен, что в будущем власти не будут менять размер налога. Он напомнил, что налог на имущество физических лиц нужно платить ежегодно до 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Налогом облагается недвижимость в собственности: жилые дома, квартиры, комнаты, гаражи и объекты незавершенного строительства. Для квартир ставка равна 0,1–0,3 процента, для элитного жилья стоимостью свыше 300 миллионов рублей — два процента. Чем больше объектов собственности у человека, тем выше его налоговые обязательства.

Ранее россиянам назвали регионы с самой низкой долей затрат на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). На первом месте оказалась Астраханская область (затраты составляют порядка 6,3 процента от общих потребительских расходов), также низкие значения наблюдаются в Калмыкии, Дагестане, Севастополе и Кабардино-Балкарии.

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