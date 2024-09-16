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01:17, 16 сентября 2024Экономика

Раскрыты российские регионы с самой низкой долей затрат на ЖКУ

РИА Новости: самая низкая доля затрат на ЖКУ сложилась в Астраханской области

Фото: Pixabay

Самая низкая доля затрат на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) у российских семей в Астраханской области. В этом регионе затраты составляют порядка 6,3 процента от общих потребительских расходов, пишет РИА Новости.

Также низкие значения наблюдаются в Калмыкии, Дагестане, Севастополе и Кабардино-Балкарии. В этих российских регионах доля затрат семей на ЖКУ составляет менее 7 процентов совокупных потребительских расходов по итогам 2023 года.

В общей сложности жители 60 регионов тратят на ЖКУ не более 10 процентов своих потребительских расходов. При этом самая высокая доля затрат на ЖКУ оказалась в Чукотском автономном округе — около 14 процентов по итогам 2023 года. В лидерах по затратам также оказалась Бурятия (13,4 процента) и Амурская область (13,3 процента).

«В среднем по России ежемесячные траты среднестатистической семьи на ЖКУ в 2023 году составляли 5397 рублей», — рассказали эксперты. Наиболее значительные траты были в Магаданской области – средняя семья здесь платила за ЖКУ более 10 тысяч рублей в месяц.

Ранее общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что для россиян предпенсионного возраста в некоторых регионах предусмотрены скидки на оплату ЖКУ. На федеральном уровне для этой категории россиян предусмотрено освобождение от уплаты земельного и имущественного налога на один объект каждого вида недвижимости.

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      Марина Совина
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