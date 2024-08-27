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16:35, 27 августа 2024Экономика

Части россиян рассказали о скидках на ЖКУ

Эксперт Бондарь: люди предпенсионного возраста могут оплачивать ЖКУ со скидкой

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Для россиян предпенсионного возраста в некоторых регионах предусмотрены скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). О льготах для части граждан рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, пишет «Газета.ru».

На федеральном уровне для этой категории россиян предусмотрено освобождение от уплаты земельного и имущественного налога на один объект каждого вида недвижимости — например, на одну квартиру, один дом и один гараж.

Льготы на оплату ЖКУ в основном устанавливают местные власти, отметил специалист. Так, в некоторых регионах предпенсионерам компенсируют часть расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Однако условия получения льгот и список необходимых документов могут отличаться не только в разных регионах, но даже в разных муниципальных образованиях. Поэтому россиянам нужно обращаться в местные органы социальной защиты для получения точной информации о доступных им льготах, заключил Бондарь.

Ранее россиянам назвали способы меньше платить за ЖКУ. Один из них — получить перерасчет стоимости. Речь идет о ситуациях, когда человек отсутствует дома более пяти дней. Перерасчет можно получить за вывоз твердых коммунальных отходов и расход воды, если в здании невозможно установить счетчики.

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      Нина Ташевская
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