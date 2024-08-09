Россиянам назвали способ меньше платить за ЖКУ

Юрист Крохин: россияне могут попросить перерасчет оплаты ЖКУ при отъезде

Некоторые россияне могут попросить перерасчет стоимости жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Способ меньше платить за воду, газ и свет раскрыл россиянам председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ ТПП РФ, юрист, специалист по проблемам ТСЖ и ЖКХ Константин Крохин в беседе с «Вечерней Москвой».

Речь идет о ситуациях, когда человек отсутствует дома более пяти дней. Перерасчет можно получить за вывоз твердых коммунальных отходов. «Однако конкретный механизм того, как это сделать, не был выработан и утвержден ни на федеральном, ни на региональном уровне. Региональные операторы сами должны были решить, как делать перерасчеты, но на деле не реализовали эту возможность», — пояснил Крохин.

Юрист добавил, что некоторые россияне имеют право на перерасчет стоимости других услуг при отъезде, но есть нюансы. «Собственник жилого помещения может подать заявление на перерасчет "коммуналки", если он отсутствовал более пяти дней, при условии, что в квартире или в доме невозможно технически установить приборы учета. Тогда можно написать заявление на перерасчет за электричество, холодную и горячую воду, водоотведение и газ. И его будут обязаны сделать», — рассказал эксперт.

При этом за содержание жилья, отопление и капремонт придется заплатить в любом случае, так как эти платежи являются фиксированными и зависят от метража квартиры.