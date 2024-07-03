Назван способ сэкономить на ЖКУ

Эксперт Бондарь: можно сэкономить на ЖКУ при долгом отсутствии дома

При долгом отсутствии дома можно сэкономить на жилищно-коммунальных услугах (ЖКУ), попросив пересчитать платы. Способ сократить расходы назвал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, передают «Известия».

«Согласно Постановлению Правительства РФ №354, если вы отсутствовали в квартире более пяти дней подряд, вы можете потребовать перерасчет платы за некоторые коммунальные услуги», — заявил эксперт. Он подчеркнул, что пересчет возможен только при отсутствии счетчиков.

Пересчету подлежать холодная и горячая вода, водоотведение, электричество и газ. При этом за содержание жилья, отопление и капремонт придется заплатить в любом случае.

Для пересчета нужно подготовить соответствующее заявление и подтвердить свое отсутствие дома. Сделать это можно с помощью командировочного удостоверения, билетов на транспорт и других документов. Пожать заявление необходимо в управляющую компанию в течение месяца после возвращения.

Ранее стало известно, что в России подорожали ЖКУ. С 1 июля тарифы выросли в среднем по стране на 9,8 процента.