Платежи за ЖКУ выросли

С 1 июля в России подорожали жилищно-коммунальные услуги

В России с 1 июля 2024 года повышены тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг. По информации «Банки.ру» в среднем по России рост оценивается в 9,8 процента.

Правительство утвердило свой индекс для каждого региона. Самый высокий в Забайкальском крае — 15 процентов. Самый низкий — четыре процента — в Хакасии. В столице индекс определили в 11 процентов, а в Санкт-Петербурге — в 9,8 процента.

Для Ленинградской области индекс — 10,2 процента, для Омской— 14 процентов, для Калининградской — 13 процентов, для Калужской — 10 процентов; для Кемеровской — 9,6 процента, для Кировской — 9,8 процента, для Костромской область — 9,2 процента, для Курганской — 9,7 процента, для Липецкой — 9,6 процента, для Нижегородской — 9,8 процента.

Подсчитано, что в столице России холодная вода подорожает с 50,93 до 59,8 рубля (+8,7 процента), а горячая — с 243,16 до 272,14 рубля (+11,9 процента). Кроме того, водоотведение вырастет в цене с 39,97 до 45,91 рубля (+14,9 процента), а центральное отопление с 2912,53 до 3217,19 рубля за гигакалорию (+10,5 процента).

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева заявила, что даже там, где прирост тарифов не будет значительным, россияне почувствуют серьезное повышение расходов на содержание жилья. По ее словам, сильнее всего вырастет оплата за газ — на 23 процента. Горячая вода и водоотведение подорожают на 11–14 процентов, электроэнергия — на 8,7 процента.

Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Моисеев напомнил, что пять категорий россиян получат возможность платить за ЖКУ меньше, чем остальные граждане. Все дело в том, что от банковских комиссий освободят: пенсионеров, инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан старше 18 лет, входящих в состав многодетной семьи, а также членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.