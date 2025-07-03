В рязанское село привезут ковчег с частицами мощей Петра и Февронии

В рязанское село Ласково привезут ковчег с частицами мощей Петра и Февронии в день их памяти. Об этом сообщает местный портал «Рязанские новости».

Известно, что 8 июля на родине святой Февронии состоится празднование, посвященное памяти благоверных супругов и Дню семьи, любви и верности. С 7:00 до 13:00 в населенном пункте будет пребывать ковчег с частицами мощей Петра и Февронии. А с 5 по 7 июля святыне можно будет поклониться в Казанском храме Солотчи.

В апреле россиянин передал в музей осколок знаменитого колокола. Наследник крестьян Архиповых преподнес артефакт, который семья бережно хранила век. Выяснилось, что предмет является частицей Никитской колокольни, разрушенной большевиками в 1930 году.