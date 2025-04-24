Россиянин спустя 100 лет передал в музей осколок знаменитого колокола

Осколок знаменитого колокола 100 лет берегла семья под Ростовом Великим

Житель села Поречье-Рыбное под Ростовом Великим, наследник крестьян Архиповых, спустя 100 лет передал в музей осколок знаменитого колокола. Об этом сообщает издание Yarnews.

Россиянин преподнес артефакт, который семья бережно хранила век. Выяснилось, что предмет является частицей Никитской колокольни, разрушенной большевиками в 1930 году.

Историк музея-заповедника «Ростовский Кремль» Александр Морозов изучил реликвию, которая после оформления займет место в экспозиции музея.

«Казалось бы, просто кусок металла, но его происхождение делает его подлинной реликвией. Местные жители, вероятно, втайне сохранили осколки — как память, как надежду. Один из таких фрагментов и оказался спустя почти век в руках нового домовладельца. Символ стойкости, веры и уважения к прошлому», — высказались сотрудники учреждения.

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