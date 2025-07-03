Проживший три недели с телом возлюбленной россиянин сделал заявление в суде

В Петербурге мужчина, проживший 3 недели с трупом возлюбленной, признал вину

В Санкт-Петербурге мужчина, проживший три недели с телом возлюбленной, признал вину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчине вменяются статья 105 («Убийство») и пункт «г» части 3 статьи 158 («Кража, совершенная с банковского счета») УК РФ. От дачи показаний он отказался.

По версии следствия, вечером 30 декабря 2024 года мужчина трижды ударил 28-летнюю девушку молотком по голове, после чего принялся ее душить. О произошедшем он не стал сообщать в полицию или медикам, а оставил тело в квартире и жил с ним.

При этом мужчина отвечал родственникам девушки с ее телефона, а также с него оплачивал различные услуги — на них было потрачено более 14 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что трех пропавших россиян нашли в выгребной яме туалета в Белгороде.