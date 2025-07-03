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13:55, 3 июля 2025Силовые структуры

Трех пропавших россиян нашли в выгребной яме туалета

В Белгороде мужчину обвинили в убийстве трех неугодных соседей
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Белгороде местного жителя задержали по обвинению в расправе над тремя соседями. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Дело возбудили после того, как в полицию обратилась женщина с заявлением об исчезновении отца. По ее словам, мужчина перестал выходить на связь 6 июня. Выяснилось, что пропавший снимал комнату в частном доме, где в тот же день пропали еще двое человек — мужчина и женщина. Началось расследование дела по пункту «а» части 2 статьи 105 («Убийство двух и более лиц») УК РФ.

Предварительно установлено, что к преступлению причастен 33-летний сосед пропавших. Вечером 6 июня он на фоне неприязненных отношений расправился над жильцами и закопал их в выгребной яме уличного туалета. Там их и обнаружили.

Решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Братске россиянин учинил расправу над мужчиной после спора в очереди в кассу.

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