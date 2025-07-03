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13:03, 3 июля 2025Силовые структуры

Россиянин учинил расправу над мужчиной на глазах его детей из-за спора в очереди в кассу

В Братске россиянин учинил расправу над мужчиной после спора в очереди в кассу
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Иркутской области жителя Братска приговорили к 16 годам колонии за расправу над 48-летним мужчиной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Как установил суд, 9 августа 2024 года осужденный спровоцировал ссору с незнакомой женщиной из-за очереди в кассу. Желая продолжить конфликт он пошел следом и на улице столкнулся с ожидавшим ее мужем. В ходе начавшегося на глазах детей и случайных прохожих конфликта, злоумышленник выхватил нож и нанес два колющих не совместимых с жизнью удара отцу семейства.

Ранее в Твери задержал 41-летнего местного жителя, расправившегося с женой из ревности.

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