Многодетную россиянку погубили из-за беспочвенных обвинений в распутстве

Житель Твери задушил жену подушкой, заподозрив в измене, у них остались 3 детей

В Твери следователи задержал 41-летнего местного жителя, расправившегося с супругой из ревности. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Накануне вечером мужчина заподозрил, что сосед заигрывает с его женой. Он устроил ей скандал. Женщина отрицала его подозрения, чем еще больше разозлила мужа. Он схватил скалку и ударил супругу по голове, а затем накинул на нее подушку и удерживал, пока жена не перестала подавать признаки жизни. После расправы мужчина вызвал полицию и сознался во всем.

В семье остались трое детей 4, 10 и 14 лет.

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