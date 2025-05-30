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15:40, 30 мая 2025Силовые структуры

Многодетную россиянку погубили из-за беспочвенных обвинений в распутстве

Житель Твери задушил жену подушкой, заподозрив в измене, у них остались 3 детей
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Твери следователи задержал 41-летнего местного жителя, расправившегося с супругой из ревности. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Накануне вечером мужчина заподозрил, что сосед заигрывает с его женой. Он устроил ей скандал. Женщина отрицала его подозрения, чем еще больше разозлила мужа. Он схватил скалку и ударил супругу по голове, а затем накинул на нее подушку и удерживал, пока жена не перестала подавать признаки жизни. После расправы мужчина вызвал полицию и сознался во всем.

В семье остались трое детей 4, 10 и 14 лет.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске пенсионер заколол кинжалом 43-летнего сына.

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