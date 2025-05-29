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18:59, 29 мая 2025Силовые структуры

Пенсионер заколол сына кинжалом в российском регионе

СК: В Новосибирске пенсионер заколол кинжалом сына во время ссоры
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Новосибирске пенсионера заподозрили в расправе над 43-летним сыном. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, вечером 28 мая мужчина пришел в гости к своему отцу, однако во время разговора между родственниками произошла ссора на бытовой почве. Отец схватился за кинжал и нанес сыну множественные удары в область груди. Ранения оказались несовместимы с жизнью.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области внучка расправилась с бабушкой.

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