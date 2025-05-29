В российском регионе внучка расправилась с бабушкой и будет осуждена

В Липецкой области девушке грозит до 15 лет лишения свободы за убийство бабушки

В Липецкой области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 18-летней местной жительницы, которая расправилась со своей бабушкой во время ссоры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Девушка проходит обвиняемой по статье 105 УК РФ. Ей грозит до 15 лет лишения свободы. Ее дело направили для утверждения прокурором обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Сейчас фигурантка находится под стражей. Она свою вину признала и раскаялась в содеянном, пояснив, что пошла на преступление из-за постоянной критики в свой адрес.

По версии следствия, 14 сентября 2024 года тогда еще 17-летняя девушка выпила и вступила в конфликт со своей бабушкой. В какой-то момент несовершеннолетняя взяла нож и много раз ударила им 74-летнюю женщину.

Ранее сообщалось, что в Верховном суде Башкортостана гособвинитель запросил более 18 лет лишения свободы 31-летнему мужчине, который расправился с 86-летней бабушкой и спрятал ее в морозильную камеру.