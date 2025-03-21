Раскрыт запрашиваемый срок для расправившегося с бабушкой и спрятавшего ее в морозильник

В Башкирии гособвинитель запросил более 18 лет мужчине за убийство бабушки

В Верховном суде Башкортостана гособвинитель запросил более 18 лет лишения свободы 31-летнему мужчине, который расправился с 86-летней бабушкой и спрятал ее в морозильную камеру. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканской прокуратуре.

Мужчина обвиняется по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»). Заместитель прокурора Башкортостана предложил окончательно назначить ему наказание в виде 18 лет и 3 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года. На заседании фигурант своей вины не признал. Отмечается, что ранее он был неоднократно судим.

По данным правоохранителей, преступление произошло в июле 2023 года. Тогда обвиняемый, будучи в нетрезвом состоянии, поссорился с бабушкой, избил ее и удушил. Пострадавшая страдала полной слепотой. Мужчина напал на нее из-за личной неприязни. Расправившись с пожилой женщиной, он решил скрыть следы преступления и поместил ее в морозильную камеру, после чего скрылся.

После расправы фигурант продал коров и уехал в Уфу, где его и задержали сотрудники правоохранительных органов. О его аресте стало известно в октябре 2023 года.