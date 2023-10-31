Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:41, 31 октября 2023Силовые структуры

Россиянин избил 85-летнюю пенсионерку и спрятал ее тело в морозильной камере

Суд в Башкирии арестовал мужчину, спрятавшего тело бабушки в морозильной камере

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Суд в Башкортостане арестовал 30-летнего жителя Зианчуринского района, который подозревается в избиении своей 85-летней бабушки и помещении ее тела в морозильную камеру. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

По данным следствия, в июле подозреваемый вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения, после чего между ним и пенсионеркой произошел конфликт. Во время ссоры мужчина несколько раз ударил пострадавшую по голове и другим частям тела, а наутро обнаружил ее без признаков жизни. Испугавшись, нападавший спрятал тело пенсионерки в морозильный ларь на территории участка, продал коров и уехал в Уфу, где его и задержали сотрудники правоохранительных органов.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле ответили на задержание российского миллиардера Кузьмичева во Франции. Кто он и как заработал свое состояние?

      В Винницкой области объявили режим ЧС из-за гепатита

      В США заявили о поддержке продолжения Израилем боевых действий

      Назван правильный способ остановки носового кровотечения

      Туристка бесследно исчезла в океане после селфи с мужем

      Священник посоветовал россиянкам рожать от насильников

      Билли Айлиш показала откровенное декольте на фото

      Россия нашла новый способ поддержать рубль

      Власти назвали предварительную сумму ущерба от беспорядков в аэропорту Махачкалы

      Популярная страна Азии утвердила 90-дневный безвизовый режим для россиян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости