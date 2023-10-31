Россиянин избил 85-летнюю пенсионерку и спрятал ее тело в морозильной камере

Суд в Башкирии арестовал мужчину, спрятавшего тело бабушки в морозильной камере

Суд в Башкортостане арестовал 30-летнего жителя Зианчуринского района, который подозревается в избиении своей 85-летней бабушки и помещении ее тела в морозильную камеру. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

По данным следствия, в июле подозреваемый вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения, после чего между ним и пенсионеркой произошел конфликт. Во время ссоры мужчина несколько раз ударил пострадавшую по голове и другим частям тела, а наутро обнаружил ее без признаков жизни. Испугавшись, нападавший спрятал тело пенсионерки в морозильный ларь на территории участка, продал коров и уехал в Уфу, где его и задержали сотрудники правоохранительных органов.