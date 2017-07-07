Финансы
 

Экономику России назвали «черным лебедем»

Перейти в «Мою Ленту»
Дмитрий Мирошниченко
Дмитрий Мирошниченко

В 2016 году «черным лебедем» для банков стала сама российская экономика. Об этом в пятницу, 7 июля, заявил ведущий эксперт института «Центр развития» ВШЭ Дмитрий Мирошниченко в ходе XXII Санкт-Петербургской международной банковской конференции, передает Rambler News Service.

«"Черный лебедь" — это наша экономика на самом деле... Да, пик [отзыва лицензий у банков] пришелся на прошлый год. Почему он пришелся на прошлый год? Потому что те риски, о которых так долго твердили эксперты, — риски для банковской системы — просто реализовались», — приводит агентство его слова.

Причиной ухудшения состояния банков стало кредитование некачественных заемщиков, полагает эксперт. «2016-й был годом продолжения нашего кризиса. И этот накопленный эффект, он сказался, банки посыпались», — сказал Мирошниченко.

При этом он предсказал новую волну отзыва банковских лицензий из-за стагнации в экономике и сокращения доступа финансовых организаций к деньгам.

Термин «черный лебедь» вошел в экономические словари стараниями американского трейдера Нассима Талеба. Под ним принято обозначать непредсказуемые и часто катастрофичные события, оказывающие значительное влияние на финансово-экономическую систему. В 2016 году такими событиями, к примеру, стали решение Великобритании выйти из Евросоюза и избрание Дональда Трампа президентом США.

В 2016 году Банк России отозвал лицензии почти у сотни кредитных организаций.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Эксперт ВШЭ: «черным лебедем» для банков стала сама российская экономика
Эксперт ВШЭ: стагнация в экономике может привести к новой волне отзывов банковских лицензий
Минэкономразвития обвинило холодную погоду в росте безработицы в России
Экономике России посулили рост на один процент
Глава Нацбанка Украины встревожилась из-за черных летающих слонов
Последние новости
Атакована охрана отеля Путина в Гамбурге
Напавшую на стюардессу пассажирку сняли с рейса American Airlines
Первое рукопожатие Путина и Трампа увековечили на видео
Пассажир выжил после падения под поезд московского метро  
Бешеный волк подкрался и напал на ростовского пасечника
Возможный преемник Тулеева отказался списывать 73-летнего губернатора со счетов
Топилин пообещал поднять зарплату всем бюджетникам с 2018 года
Другие материалы рубрики
Финансы00:02Сегодня
Антон Силуанов

Объединяй и властвуй

Как правительство растратит деньги будущих пенсионеров
14:50Сегодня

Топилин пообещал поднять зарплату всем бюджетникам с 2018 года

14:35Сегодня

Доходы России от экспорта нефти выросли в полтора раза

10:47 3 июля

Цена нефти Brent поднялась выше 49 долларов за баррель

Финансы00:0028 июня
На похоронах жертв теракта в Санкт-Петербурге

Недорогие россияне

Сколько стоит жизнь человека в РФ и в других странах мира
14:08Сегодня

Минсельхоз попытался разубедить россиян в дороговизне овощей

12:52Сегодня

ЦБ поднял официальный евро к 69 рублям

08:53 3 июля

Банк Астаны успешно провел IPO

Финансы00:01 5 июля

Подняли рост за здравие

Кто стоит за фейковым повышением экономической привлекательности Украины
13:46Сегодня

Россия допустила пересмотр сделки по сокращению нефтедобычи

11:56Сегодня

Стоимость нефти Brent упала ниже 47 долларов

07:18 3 июля

СМИ узнали имя вероятного врио гендиректора «Почты России»

Россия
«Англосаксонские страны пылесосом вытягивают лучшие умы»
Почему молодые россияне не оставляют надежды эмигрировать
Игорь ПушкаревПридержали бурю
Чем угольная пыль и арестованный владивостокский мэр грозят губернатору Приморья
Пассажир выжил после падения под поезд московского метро
Первое рукопожатие Путина и Трампа увековечили на видео
Архивное фото«Когда мне нужно, погода становится хорошей»
Как разогнать тучи над Россией силой разума
Бешеный волк подкрался и напал на ростовского пасечника
Возможный преемник Тулеева отказался списывать 73-летнего губернатора со счетов
Все материалы
Мир
Добро пожаловать в ад
Антиглобалисты встретили саммит G20 в Гамбурге массовыми беспорядками
Дональд Трамп с перевернутым флагом ЛГБТ-сообщества на одном из предвыборных мероприятийУдар по радуге
Антииммигрантский указ Трампа стал угрозой для геев из мусульманских стран
Афганские беженцы в ГерманииПогостили и хватит
Европейские страны высылают мигрантов обратно
Полиция Гамбурга запросила подкрепление для борьбы с буйными антиглобалистами
Атакована охрана отеля Путина в Гамбурге
Углубление в скале — все, что осталось от гигантской статуи Будды в афганском БамианеСпасти и сохранить
Можно ли уберечь памятники культуры от боевых действий и терактов
Город без бога
Как живут в самой страшной из бразильских фавел
Все материалы
Бывший СССР
Дело о «советской агрессии»
Почему Литва обвиняет россиян в вильнюсских беспорядках 1991 года
Восставшие из Рады
Почему Генпрокуратура Украины хочет массово лишать депутатов неприкосновенности
Андрей Сушенцов: Отличия Казахстана от Украины
Зачем Астана намерена «модернизировать» сознание населения республики
В Киеве возбудили уголовное дело против сайта «Миротворец»
Украинские полицейские грабили квартиры под видом обысков
У ехавшего в ЛНР украинца нашли 1400 клинков для шпаг
В СБУ заявили о задержании одного из командиров бригады ополчения ЛНР
Все материалы
Финансы
Антон СилуановОбъединяй и властвуй
Как правительство растратит деньги будущих пенсионеров
Топилин пообещал поднять зарплату всем бюджетникам с 2018 года
Доходы России от экспорта нефти выросли в полтора раза
Экономику России назвали «черным лебедем»
Минсельхоз попытался разубедить россиян в дороговизне овощей
ЦБ поднял официальный евро к 69 рублям
Россия допустила пересмотр сделки по сокращению нефтедобычи
Все материалы
Бизнес
Пыль в глаза
Почему экспорт угля в порту Находки стал синонимом экологической катастрофы
Больше чем кролики
О том, как под Брянском решили разводить французских кроликов
Рынок на подпорках
Как работают новые программы господдержки автоотрасли
Siemens пообещала не допустить использования ее турбин в Крыму
СГК построила перемычку между теплосетевыми контурами Рубцовска
Причастному к «дизельгейту» менеджеру Audi предъявлены обвинения в США
Мексиканский штат получит компенсацию от Ford за отказ от строительства завода
Все материалы
Силовые структуры
Пуск МБР «Хвасон-14»Под знаком Марса
К чему приведет КНДР запуск угрожающей США баллистической ракеты
Спят усталые
Из-за чего произошла унесшая 14 жизней автокатастрофа в Татарстане
Фрегат «Адмирал Макаров» у стенки петербургского МорвокзалаФлоту стало тесно
Что нового показал военно-морской салон в Петербурге
Танкисты в Нижегородской области отработали взятие города «танковой каруселью»
Скрывавшийся 16 лет участник ореховско-медведковской банды Шарапов арестован
Китай впервые отправил авианосную группу в Гонконг
В Москве задержали банду вокзальных фальшивомонетчиков
Все материалы
Наука и техника
Откуда не ждали
Apple готовит замену iPhone
Жертвы обстоятельств
Что заставляло обычных немцев безжалостно истреблять другие народы
Снуп ДоггСкосили траву
Раскрыто влияние марихуаны на мозг
Россия отменила выход в открытый космос с МКС
Доказана невозможность существования жизни на Марсе
НАСА показало «голову динозавра» на Марсе
Маск предупредил о надвигающейся на человечество катастрофе
Все материалы
Спорт
«Кокаин вряд ли можно назвать допингом»
Врач «Газпром-РусВело» о терапевтических исключениях, алкоголе и Родченкове
Кенийский марафонец убежал от двух медведей в США
Мэйуэзер-старший заверил в способности сына «надрать задницу» Макгрегору
Смолов отказал «Зениту» и захотел в «Спартак»
Футболист «Ювентуса» со штрафного пробил стенку из 17 человек
Бывший футболист сборной России рассказал о вреде лимита на легионеров
Теннисист съел залетевшего ему в рот муравья на Уимблдоне
Все материалы
Культура
Паук, например
Кино недели с Денисом Рузаевым: от шестого «Спайдермена» до енота-искусителя
«Венера и Марс с амуром и конем»Дожили до дожей
За что нужно ценить Тициана, Тинторетто и Веронезе, если ты не историк искусства
Серж Танкян«Я большой фанат Высоцкого»
Серж Танкян из System Of A Down о русской музыке, кино и мигрантах
ЛГБТ-активисты обрушились на Эндрю Гарфилда за «гея без половых контактов»
Из сельских библиотек негласно изъяли подаренные фондом Сороса книги Солженицына
Мединского оставили доктором наук
Кехман вышел из декрета
Все материалы
Интернет и СМИ
Ушли по-темному
Создатели крупнейшего рынка наркотиков в Tor исчезли с деньгами клиентов
Русскоговорящих рассердила попытка американцев перевести на английский пословицы
Оставленный в аэропорту Лас-Вегаса щенок Чуи растрогал соцсети
Мать Сета Рогена похвалила сон после секса и поиздевалась над сыном в сети
Глава телеканала РБК уйдет из холдинга
В сети разгорелся спор из-за цвета спортивной формы Nike
Вирус незаметно подписал россиян на платные услуги
Все материалы
Ценности
Обе хороши
Шокирующая новая мода на Неделе haute couture в Париже
Поклонникам «Красавицы и чудовища» предложили хранить мелочь в чашках
Azzedine Alaïa одел моделей в леопардовые сапоги-чулки
Pirelli создал 19-метровый катер с надувными бортами
СМИ сообщили об увольнении очередного креативного директора Lanvin
Cesare Paciotti выпустил туфли для дождливой погоды
56-летняя Джулианна Мур стала лицом марки нижнего белья
Все материалы
Путешествия
Туристо нон грата
Как штамп в паспорте может испортить отпуск
Центр Азии
Почему нужно хотя бы раз побывать в Гонконге — самом удивительном городе Китая
Избиение туристов в США попало на видео
Напавшую на стюардессу пассажирку сняли с рейса American Airlines
Россияне попытались бесплатно отдохнуть в турецком All Inclusive отеле
Названы десять бюджетных направлений перелетов из Москвы за рубеж в июле
Пытавшийся прорваться в кабину пилота пассажир Delta ранил трех человек
Все материалы
Из жизни
Побег из гарема
Она не захотела быть одиннадцатой женой арабского магната и добилась успеха сама
Найди клад сумасшедшего миллионера
Сокровище ждет своего героя, но двое смельчаков уже погибли
MTV MUSIC AWARDS, LOS ANGELES, AMERICA - 1998 Rose Mcgowan and Marilyn Mason 1998Срам десятилетия
От стрингов до «голого платья»: одежда, возмущавшая общественность в разные годы
Пилота упавшего в болото самолета съел аллигатор
Медведь попал в американскую тюрьму
Выгуливающую чайку на поводке британку задержали за жестокое обращение
Помолвку японской принцессы с простолюдином перенесли из-за стихийного бедствия
Все материалы
Тест-драйв новой Mazda CX-5
Как инженеры Mazda научили новый CX-5 ездить по плохим дорогам лучше конкурентов
Детские машины, которым позавидуют взрослые
Самые крутые тюнинг-машинки для будущих водителей
Новейший истребитель России Су-30СМ и спорткупе Infiniti
Машины, на которых вы не прокатитесь. Специальный выпуск
Жутко быстрые седаны
Четырехдверки, которые так же быстры, как суперкары
«УАЗ» позовет в сервис всех покупателей «Патриота» за последние три года
Самым продаваемым автомобилем в России стала Lada
Subaru рассказала о новом XV для России
Все материалы
«Я ничего не делаю, и мне это нравится»
Откровения москвички, которая сдает жилье и принципиально не работает
Зарыться в песок
Купить квартиру на море теперь можно за миллион рублей и дешевле
Входят и выходят
Самые известные, необычные и дорогие бордели мира
Эксперты назвали минимальную стоимость ремонта квартиры в Москве
У вас упало
Что на самом деле происходит с ценами на квартиры в Москве
Американские студенты построили для бездомных жилье из мусора
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы