Экономику России назвали «черным лебедем»

В 2016 году «черным лебедем» для банков стала сама российская экономика. Об этом в пятницу, 7 июля, заявил ведущий эксперт института «Центр развития» ВШЭ Дмитрий Мирошниченко в ходе XXII Санкт-Петербургской международной банковской конференции, передает Rambler News Service.

«"Черный лебедь" — это наша экономика на самом деле... Да, пик [отзыва лицензий у банков] пришелся на прошлый год. Почему он пришелся на прошлый год? Потому что те риски, о которых так долго твердили эксперты, — риски для банковской системы — просто реализовались», — приводит агентство его слова.

Материалы по теме «Инвестклимат у нас ниже нуля» Почему из России бегут миллиарды долларов

Причиной ухудшения состояния банков стало кредитование некачественных заемщиков, полагает эксперт. «2016-й был годом продолжения нашего кризиса. И этот накопленный эффект, он сказался, банки посыпались», — сказал Мирошниченко.

При этом он предсказал новую волну отзыва банковских лицензий из-за стагнации в экономике и сокращения доступа финансовых организаций к деньгам.

Термин «черный лебедь» вошел в экономические словари стараниями американского трейдера Нассима Талеба. Под ним принято обозначать непредсказуемые и часто катастрофичные события, оказывающие значительное влияние на финансово-экономическую систему. В 2016 году такими событиями, к примеру, стали решение Великобритании выйти из Евросоюза и избрание Дональда Трампа президентом США.

В 2016 году Банк России отозвал лицензии почти у сотни кредитных организаций.