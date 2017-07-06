Российской экономике посулили рост на один процент

Российская экономика по итогам 2017 года вырастет на 1,1 процента. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил главный экономист по России Bank of America Merrill Lynch Владимир Осаковский.

«1,1 процента — наш базовый прогноз. Конечно, хорошо бы иметь больший рост экономики. Но, с другой стороны, есть такое понятие как потенциальный рост. То есть тот темп, при котором можно расти, не вызывая инфляционных явлений, перекосов. Расти естественным образом», — отметил он.

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По его оценке, потенциальный уровень увеличения ВВП для России сейчас находится в пределах одного процента. «Одна из ключевых причин этому — демография. Работоспособное население сокращается. В таких условиях экономке расти действительно очень сложно», — сказал эксперт.

Ранее, 21 июня, министерство экономического развития сообщило, что рост в мае резко ускорился до 3,1 процента в годовом выражении по сравнению с 1,7 процента в апреле. За январь — май экономика, по оценке министерства, увеличилась на 1,3 процента по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. При этом подъем промпроизводства в мае достиг отметки в 5,6 процента в годовом выражении, что является максимумом за пять лет.

Частично эти цифры объясняются календарным фактором (в мае 2017-го был на один рабочий день больше, чем в мае 2016-го), а также холодной погодой, из-за которой в стране выросло потребление электроэнергии и газа.

Согласно базовому сценарию Минэкономразвития, рост ВВП России в 2017 году ожидается на уровне двух процентов и 1,5 процента в 2018-2020 годах.