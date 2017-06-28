Минэкономразвития объяснило рекордный рост промпроизводства холодной погодой

Скачок промышленного производства в России в мае нынешнего года произошел в том числе из-за холодной погоды — потребление электроэнергии, газа и тепла за месяц выросло на 4,7 процента в годовом выражении. Об этом сообщается в докладе Минэкономразвития за май 2017 года.

Согласно материалам ведомства, в мае индекс промышленного производства увеличился на рекордные 5,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В январе-мае 2017-го рост составил 1,7 процента.

В документе также отмечается, что, по сравнению с 2016-м, импортозамещение в пищевой промышленности выросло в мае на 7 процентов, в химпроизводстве — на 9,7 процента, а в выпуске резиновых и пластмассовых изделий — на 8 процентов.

По оценке Минэкономразвития, рост ВВП России в мае 2017 года резко ускорился до 3,1 процента в годовом выражении по сравнению с ростом в 1,7 процента в апреле. При этом инвестиции в основной капитал России в мае выросли на 3,2 процента, сообщил министр финансов Антон Силуанов.